الجيش الليبي: طيران مسير إماراتي حاول قصف "النهر الصناعي"

صوفيا خوجاباشي / الخليج 365

قال الجيش الليبي إن طيرانا مسيرا إماراتيا حاول، الخميس، قصف منظومة "النهر الصناعي"، المزود الرئيسي لمياه الشرب في البلاد، لكن محاولته باءت بالفشل.

جاء ذلك بحسب تصريح الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة" التابعة للجيش.

وأضاف دراه، عبر حساب الغرفة على تويتر، "طيران مسير إماراتي حاول، اليوم، قصف منظومة النهر الصناعي، وذلك باستهداف الأنبوب الرئيس بمنطقة الشويرف (420 كلم جنوب شرق طرابلس) إلا أن محاولته باءت بالفشل".

ولفت إلى أن قوات الاستطلاع بالجيش "رصدت أيضا اليوم هبوط طائرة من نوع أنتونوف 32، وطائرة شحن نوع يوشن 76، بمطار منطقة الجفرة"، وسط ليبيا، التي تسيطر عليها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

Advertisements

ومنظومة "النهر الصناعي"، مشروع ضخم لنقل المياه الجوفية من الصحراء إلى المدن والمناطق الزراعية في ليبيا تم إنشاؤه عام 1983.

وينقل المشروع، حوالي 6 ملايين ونصف مليون متر مكعب من المياه العذبة يوميا إلى المدن الرئيسة الكبرى في ليبيا، انطلاقا من آبار ضخمة جنوب شرقي، وجنوب غربي البلاد.

وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت المنظومة لهجمات من قبل مسلحين تابعين لحفتر، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق في البلاد بينها العاصمة طرابلس، قبل أن تقوم الحكومة المعترف بها دوليا، بإصلاح أسباب هذه الانقطاعات.

وتحبس مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس) أنفاسها، استعدادا لمعركة تحريرها، التي يعتبرها مراقبون معركة "الحسم" في ليبيا، في ظل تأهب وتحشيد عسكري متبادل للجيش الليبي ومليشيا حفتر.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وتبدأ دعوات عربية وغربية أغلبها من مؤيدي الجنرال الانقلابي، لاستئناف الحوار لحل الأزمة الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.