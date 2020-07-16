الدفاع التركية: تحييد اثنين من "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد إرهابيين اثنين ينتميان إلى منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارات شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، إن سلاح الجو نفذ غارات على منطقة "الزاب"، بعد رصد تحركات للإرهابيين.

وأوضحت الوزارة أن الغارات أسفرت عن تحييد اثنين من الإرهابيين، وأن العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة.

وأشارت إلى اكتشاف نفق للإرهابيين، وضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات في إطار عملية مخلب النمر.

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وأوضحت أن النفق الذي تم اكتشافه خلال عمليات التمشيط، يبلغ طوله 1200 مترا، ومصمم على شكل شبكة عنكبوت يضم 5 مداخل و5 مخارج.

كما يضم النفق مكانين للنوم ومطبخ وحمام وخزان ماء، ومقر للمراقبة موصول بكاميرا مثبتة على شجرة عند مخرج النفق.

ومن الأسلحة التي ضبطت، بندقية "إم 16"، و مضاد طيران و4 صناديق ذخيرة، و28 قاذف "آر بي جي" مضاد للدبابات، و6 قذائف مضادة للأفراد، وعدد كبير من الذخائر والقنابل اليدوية ومواد متفجرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.