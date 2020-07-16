العراق.. 5 آلاف حالة عنف أسري خلال 6 أشهر

بغداد / علي جواد / الخليج 365



وثقت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال النصف الأول من العام 2020.

وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الوزارة، الخميس، في إحصائية نشرها وتلقت الخليج 365 نسخة منها، إنه "تم تسجيل 5 آلاف و292 حالة عنف أسري في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأضاف معن أن من بين الحالات الموثقة سجلت 3 آلاف و637 حالة اعتداء من الزوج على زوجته، فيما تم رصد 453 حالة اعتداء من الزوجة على زوجها.

وأوضح أنه سُجلت أيضا 402 حالة اعتداء ما بين الأخوة والأخوات، و183 اعتداء من الآباء على أبنائهم، و617 اعتداء من الأبناء على آبائهم.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، طالبت ممثلات المرأة العراقية في البرلمان والحكومة، في بيان مشترك، بالإسراع بسن قانون يجرم العنف الأسري، بعد استشراء الظاهرة مع فرض قيود في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

وجاءت المطالبة، آنذاك، بعد يوم واحد على وفاة "ملاك الزبيدي" التي أضرمت النار بجسدها في محافظة النجف (جنوب)، جرّاء تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.

وأثارت قضية "ملاك الزبيدي" ردود أفعال محلية ودولية؛ إذ طالبت بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول أوروبية، العراق بمحاسبة المتورطين بالعنف الأسري، في وقت تعهدت بغداد بملاحقة المتهمين بقضية "الزبيدي".

وتخضع المدن العراقية لحظر جزئي للتجوال منذ 17 مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.

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