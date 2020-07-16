جمعية تركية تكمل بناء 180 منزلا مؤقتا للنازحين بإدلب

هطاي/ الخليج 365

أكملت جمعية البشير الخيرية التركية، بناء 180 منزلا مؤقتا للنازحين في محافظة إدلب السورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الجمعية في حملة "لنكن سقفا للمظلومين" أطلقتها منظمات مدنية ومؤسسات تركية لبناء 120 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب.

وفي تصريح للأناضول، الخميس، قال مسؤول المساعدات الاجتماعية في الجمعية صالح قايا بكير، إن جمعيته بدأت بإسكان النازحين في المنازل التي أنشأتها.

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وأوضح قايا بكير أن الهدف من بناء المنازل، توفير ظروف معيشية افضل للنازحين الذين يقضون الفصول الأربعة في الخيم.

وذكر بأن المنازل المؤقتة التي أنشأتها جمعيته تصل مساحة الواحد منها 40 متر مربع، ومكونة من غرفتين ومطبخ وحمّام ومرحاض.

وأشار إلى أن خزّان الماء ونوافذ وأبواب المنازل صُنّعت من مستلزمات مقاومة للصدأ.

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