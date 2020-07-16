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العراق يخفف حظر التجول ويعلن مواعيد فتح المطارات ومعابر حدودية

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بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، تخفيف حظر التجوال وحددت مواعيد لإعادة فتح المطارات والمنافذ البرية مع الكويت وإيران.

وقالت اللجنة الوطنية للسلامة (لجنة حكومية)، في بيان، إن "اللجنة العليا تقرر تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساء لغاية السادسة صباحا، وإعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية من فيروس ، وأهمها ارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والحفاظ على مسافة التباعد".

وكان حظر التجوال الحالي من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء.

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وأضافت اللجنة الوطنية للسلامة أن "اللجنة العليا قررت رفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى (أوائل أغسطس/ آب) مع الالتزام بالشروط الوقائية، وإعادة فتح المطارات ومنافذ المنذرية والشيب (مع إيران) وسفوان (مع الكويت) أمام التبادل التجاري بدءا من 23 يوليو/ تموز الجاري".

وقرر العراق منذ مارس/ آذار الماضي، تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا، ومددت السلطات التعليق أكثر من مرة.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 86 ألفا و148، بينها 3 آلاف و522 وفاة، و54 ألفا و316 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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