قيادي بالنهضة: لائحة سحب الثقة من الغنوشي عملية استعراضية

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

وصف نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نائبها في البرلمان التونسي (54 مقعدا من أصل 217)، الخميس، تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان بـ "العملية الاستعراضية التي لن تمر".

وقال العرباوي، للأناضول، إن "تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي متوقعة ومقبولة من الناحية الدستورية والسياسية، ولهم الحق في ذلك".

واستدرك: "أما التحدي الموجود أمامهم (من قدّموا اللائحة) هو الحصول على 109 أصوات للمصادقة على اللائحة في الجلسة العامة".

وأضاف العرباوي أن "العبرة ليس بتجميع 73 توقيعا لإيداع اللائحة بمكتب البرلمان (أعلى هيكل) بل بتحصيل 109 أصوات يوم الجلسة العامة لتمرير اللائحة".

وتابع: "تقديم هذه اللائحة هو عملية استعراضية، ولا أفق لها من الناحية العملية".

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واستبعد العرباوي أن "تُحصّل اللائحة المعروضة أغلبية 109 أصوات المطلوبة في الجلسة العامة".

وحسب الدستوري التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أعلنت 4 كتل نيابية رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) هشام العجبوني، للأناضول، إن "إمضاءات لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بلغت 73 توقيعا".

ولفت العجبوني إلى أن "الكتل الموقعة على هذه اللائحة هي الكتلة الديمقراطية، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والإصلاح (16 مقعدا)، وجزء من الكتلة الوطنية (11 مقعدا)".

وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، حسب رأيهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.