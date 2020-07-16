موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا

موسكو/ الخليج 365



نفى الكرملين، الخميس، مشاركة أي من العسكريين الروس في عمليات قتالية في ليبيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه "لا يعرف شيئا عن أنشطة لمجموعات منظمة من الروس في ليبيا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



وأضاف: " لا يشارك العسكريون الروس، بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا. ولسنا على علم بوجود مواطنين روس مشاركين في العمليات هناك".



جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة "مرتزقة روس" بزرع ألغام بشكل عشوائي في محيط العاصمة الليبية طرابلس.



وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، في بيان، أنها تملك "أدلة دامغة على أن مجموعة فاغنر، التي ترعاها وتشغلها روسيا، زرعت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في العاصمة الليبية ومحيطها".

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وقالت: "تظهر أدلة مصورة موثقة أفخاخا وحقول ألغام موضوعة عشوائياً في محيط مشارف طرابلس وحتى سرت منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي".

و"فاغنر" هي شركة أمنية روسية، تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال "يفغيني بريغوجين"، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وتتولى فاغنر، تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو بتبنيها رسميا، حيث تعرف بدورها في ضم القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا، إلى جانب الانفصاليين، وإرسال المرتزقة إلى سوريا ودول إفريقية.

كما انخرطت الشركة في الصراع الليبي، من خلال إمدادها مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر بالمرتزقة.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من أشخاص وكيانات روسية بينها شركة فاغنر بتهمة محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وانتخابات الكونغرس 2018.

وشنت مليشيات الجنرال الإنقلابي، خليفة، حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وتبدأ دعوات عربية وغربية أغلبها من مؤيدي حفتر لاستئناف الحوار لحل الأزمة الليبية

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