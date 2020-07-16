الصحة: المملكة من الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2764 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (243238) حالة، من بينها (53246) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2206) حالات حرجة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (187622) حالة بإضافة (4574) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2370) حالة، بإضافة (45) حالة وفاة جديدة،

“ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً”

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2494873) فحص مخبري دقيق، بإضافة (58190)فحص جديد.

وقال بأن الحالات المسجلة وعددها (2764) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.

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‏مفيداً بأن عدد المراجعين لعيادات تأكد بلغ 660099 مراجع، وعدد المراجعين لعيادات تطمن بلغ عددهم 364390 مراجع.

وأكد الدكتور العبدالعالي بأن كل من يرعى كبيرًا في السن، فإنه يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في الس، مع مراعاة التباعد الجسدي.

ووجه رسالة مهمة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بأن يهتموا بأنفسهم ، وأن يقوموا بهواياتهم اليومية وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمطاً غذائياً صحياً.

وبيّن متحدث الصحة أن من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد إنتهائها، وأن القرار دائماً لدى الطبيب المعالج، مشيرا الى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ ان كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت الآن ولله الحمد إلى أعداد كبيرة.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم بإستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.