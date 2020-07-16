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موجة غبار تحد من الرؤية على منطقة الرياض

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تحد من الرؤية على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً من وجود أتربة مثارة تحدّ من الرؤية الأفقية في منطقة الرياض.

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وتوقعت الهيئة أن تؤثر الحالة الجوية على مدينة الرياض، ومحافظات: الخرج، والزلفي، والدرعية، والسليل، والغاط، والمجمعة، وثادق، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وحريملاء، وضرما، ورماح.

ونبهت الهيئة إلى أن الحالة الجوية ونشاط الرياح السطحية قد تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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