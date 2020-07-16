شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تحد من الرؤية على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً من وجود أتربة مثارة تحدّ من الرؤية الأفقية في منطقة الرياض.

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وتوقعت الهيئة أن تؤثر الحالة الجوية على مدينة الرياض، ومحافظات: الخرج، والزلفي، والدرعية، والسليل، والغاط، والمجمعة، وثادق، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وحريملاء، وضرما، ورماح.

ونبهت الهيئة إلى أن الحالة الجوية ونشاط الرياح السطحية قد تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.