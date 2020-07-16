شكرا لقرائتكم خبر عن «باحث فلكي» يتوقع موعد أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الجمعة 31 يوليو، بمشيئة الله.

وأوضح هندي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الإثنين 29 ذي القعدة الساعة 8.33 مساءً بعد غروب الشمس، وبذلك لا يحقق الهلال شروط الرؤية وتكون الرؤية مستحيلة.

وتابع الباحث الفلكي ملهم هندي “عليه سيكون الثلاثاء المتمم لذي القعدة والأربعاء غرة ذي الحجة”.