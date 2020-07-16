شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الدراسة فى العام الجديد "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي بالكويت الدكتور سعود الحربي إنهاء العام الدراسي الحالي «2019 - 2020» نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل «2020 - 2021» والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل «عن بعد» بعد تعديل المنهج. وفق "القبس".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار متابعة تداعيات الجائحة واستعرض خلاله آلية وخطط «التربية» و«التعليم العالي» بشأن العام الدراسي في جميع مراحل التعليم.

Advertisements

وقال الحربي إنه تقرر أيضا اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي يليه في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين الـ10 والـ11 إلى الصف الذي يليه على أن يحق لكل طالب ليس لديه درجة نتيجة الغياب دخول اختبارات الدور الثاني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية تقرر تعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط وترحيل جزء منه إلى العام المقبل ليصبح الصف ال11 «25 في المئة» والصف الـ12 «80 في المئة». وأضاف أن سيسمح لمن يرغب في تحسين المعدل بإعادة السنة الدراسية ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء لافتا إلى أنه سيتم عقد اختبارات خاصة لتعليم الكبار «المنازل».

وأفاد بأنه في ما يتعلق بالصف ال12 فقد تم تحديد الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي «2019 - 2020» بستة أسابيع مبينا أنه تم تعديل المناهج بما يوافق الفترة الدراسية المستكملة والمقرر عقدها في الفترة ما بين 9 أغسطس و 17 سبتمبر المقبلين وذلك عبر التعليم الإلكتروني «عن بعد».

وذكر الحربي أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعيا عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص. ولفت إلى أنه "لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة" على أن يطبق كل ما سبق على مدار التعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العالي.

