شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعيد فتح المطارات بدءاً من 23 وتقرر فتح المولات ورفع الحظر كلياً بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة بالعراق، الخميس، قرارات عدة منها فتح المولات ورفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الاضحى.
وقالت اللجنة العليا في بيان لها نشرته قناة السومرية نيوز، إنه "تقرر إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، فضلاً عن رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الاضحى".
وأضافت أنه "تقرر إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري".
ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بـ"الطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء".
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