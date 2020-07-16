شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس قبائل ترهونة: الموت أفضل لنا من تحكم قطر وتركيا فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ الصالح الفندى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة، إنه لشرف عظيم له يقف فى مصر العروبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر، من أجل الوصول إلى سلام ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك، مشدداً على أن التاريخ خير شاهد على التعاون المصرى الليبى، وتابع:"أى اعتداء على ليبيا هو اعتداء على مصر والعكس كذلك".

وأضاف "الفاندى"، خلال المؤتمر الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن يشهد العالم أن قبائل ترهونة متنازلة تنازل كاملاً عما لاقته من إخوانهم الليبيين من قتل وتدمير وحرق للمنازل، من أجل التوصل إلى استقرار ليبيا، وتابع:"نتنازل كاملاً ونمد أيديدنا بالسلم لكافة أخواننا الليبيين الذين حرقوا منازلنا باستثناء الخونة والأتراك والمرتزقة".

وأكد "الفاندى"، أن قبائل ترهونة يتنازلون عن دمائهم التى سالت وبيوتهم التى حرقت سبيل ليبيا وشعبها، وتابع:"مش معقول أن تتحكم فينا قطر وتركيا الموت علينا أفضل العار"، مشدداً على أن الشعب الليبى يفوض مصر وشعبها تحرير ليبيا من الغزاة الأتراك والمرتزقة.