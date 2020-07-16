شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية سعودية تثير الجدل على "تويتر"بعد ظهورها فى حفل راقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، متابعيها بعودة مفاجئة عبر حفل راقص أثار جدلًا واسعًا بعدما اختفت لفترة من الزمن. وفق الإمارات اليوم .

وتصدر وسم بعنوان (#ملاك_الحسيني) قائمة الترند في تويتر؛ حيث رحب البعض بتلك العودة، وسط تساؤلات عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الأخيرة. ونشرت ملاك الحسيني مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن سببها لكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.



وقال المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتفالية بمناسبة (حملها)، وأقيمت في أحد المنتجعات الشهيرة بالرياض، بينما أهداها زوجها (سلسلة) من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.



ملاك الحسيني الشهيرة بأم سافانا، هي مقدمة برامج على قناتى سعوديتين وعضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، اكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها سافانا.