شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد حرص الحكومة على احترام تعاليم الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأيٍ من حدود وكليات وأهداف الدين.

وذكرت وكالة أنباء السودان"سونا"، أن ذلك جاء لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة الشيخ عبدالكريم محمد عبدالكريم رئيس الجماعة، ونائبه الشيخ محمد الأمين إسماعيل، والأمين العام للجماعة الشيخ عبدالمنعم صالح، والمستشار القانوني للجماعة شيخ الدين التويم، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

Advertisements

وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والإهتمام بمعاش الناس، وأشاد سيادته بمساهمة الجماعة ورؤيتها في الإصلاح الوطني الشامل.

من جانبه أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية، وقوفه مع الحكومة الانتقالية، وإتباع منهج المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر، فضلاً عن العمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء.