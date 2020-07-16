شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: فحص كورونا إلزامياً على المواطنين والمقيمين القادمين للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر مسؤول كويتي أن إجراء فحص «PCR» الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19»، أصبح الزاميا لكافة القادمين إلى مطار الكويت الدولي، ابتداءً من مطلع اغسطس سواء للمواطنين او المقيمين ممن لديهم اقامة في البلاد، حتى وان كان المواطن او المقيم قد قضى يوما واحدا خارج البلاد.

وبحسب صحيفة "قبس الكويتية" كشف المصدر أن اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية اجتمعت قبل قليل برئاسة الشيخ سلمان الحمود وحضور وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، حيث تم استعراض برتوكول «الصحة» الخاص بالضوابط والاشتراطات الصحية لمغادرة وقدوم المواطنين والمقيمين الى مطار الكويت الدولي.

وذكر المصدر ان فحص الـ«PCR» للمغادرين سيتم من خلال انشاء مختبر لعمل الفحوصات للدول التي تطلب اجراء الفحص، حيث ستكون الخدمة متوفرة للمواطنين والمقيمين. وبين المصدر ان عودة المقيمين الى البلاد ستكون متاحة لكل من يحمل اقامة سارية ولدية عمل في البلاد.