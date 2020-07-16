شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين فى القاهرة يستقبل رئيسة اتحاد المستثمرات العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتورة هدى جلال يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في مصر، حيبما جاء فى صحيفة أخبار الخليج.

وأكد الجودر خلال اللقاء أن البحرين تمد يدها دائماً للجميع للاستثمار فى المملكة وخلق شراكات تجارية مثمرة في أي مكان بالعالم، مشيرا إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التى حدد معالمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.‏

وعبرت الدكتورة هدى يسي عن خالص تقديرها للدعم والتعاون المثمر بين اتحاد المستثمرات العرب ومملكة البحرين، وأعربت عن تطلعها إلى زيادة التعاون لخدمة الاقتصاد العربي مشيدة بدور الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورعايتها الكريمة للملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في عام 2017.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون وأهمية دور المرأة في خدمة الاقتصاد ودعم العلاقات الإقتصادية والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار.