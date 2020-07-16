شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة الأردنية: العراق يستأنف اليوم إمدادات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن العراق بدأ استئناف توريد النفط العراقي إلى البلاد اليوم الخميس، وقالت الوزارة- في بيان، نشرته وكالة أنباء الأردن /بترا/ اليوم - انه "تم توقيع التوافقات النهائية بين الجانبين الأردني والعراقي على استئناف توريد النفط".

وأضافت "أنه سيتم اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن، بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط إثر جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم"...لافتا إلى أن وجود صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى الأردن.

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