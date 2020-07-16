شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: التاريخ سيحكم بقسوة على من فرط فى سيادة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن التاريخ سيحكم بقسوة على كل من فرط فى سيادته واستقوى بالقوى الأجنبية لأغراض حزبية، مشددا على أن العالم العربى لن يكون ساحة للتدخل الأجنبى بدون حساب، وسيأتى الوقت الذى يرحل فيه المرتزقة والحشود الممولة الذين ينفذون أجندات فى الوطن العربى.



انور قرقاش على تويتر

وقال أنور قرقاش فى رسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لا يمكن أن يكون عالمنا العربى وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمى دون حساب أو عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّى، وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط فى سيادته ومن يستقوى بالقوى الإقليمية لهوى حزبى أو متذرعاً بضعف النظام العربى".

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وكان قد أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن طبول الحرب التى تقرع في ليبيا تهدد بتطور خطير بالمنطقة، مطالبا بتغليب الحكمة والدخول فى حوار.

وغرد قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "طبول الحرب التى تقرع حول سرت فى ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة. وندعو من الإمارات إلى الوقف الفورى لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول فى حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمى وغاياته".