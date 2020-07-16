شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على إرهابيين اثنين جنوب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements قضت قوات من الجيش الجزائري، خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة المدية جنوب الجزائر، على عنصرين إرهابيين. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنها خلال العملية التي لا تزال متواصلة، حجزت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف .

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