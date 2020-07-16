شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إحصائية بعدد قضايا العنف الأسرى.. اعتداء الزوج على زوجته الأعلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، الخميس، عن احصائية بعدد قضايا العنف الاسري بالعراق خلال ستة اشهر، فيما اشارت الى ان اعتداء الزوج على زوجته هي الاعلى.
وقال معن في بيان نشرته "السومرية نيوز" أن "اكثر من 1300 قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية، حيث كانت الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات 611 قضية عنف اسري".
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