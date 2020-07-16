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اعرف عقوبة استبعاد العاملين السعوديين بالممكلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكى بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض «ساند» للعالمين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار المستجد. وفق"عكاظ".

 

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

 

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استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض: العقوبة (50.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض: العقوبة (10.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض: العقوبة (20.000 ريال) تتعدد بتعدد العاملين.

يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خصوصا بعد تأثيرات فايروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

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