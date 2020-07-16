شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للإيسيسكو يجرى مباحثات مع القائم بالأعمال والمستشارة الثقافية لسفارة الصين بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع كل من القائم بالأعمال رئيس البعثة بسفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة المغربية ماو جون، والمستشارة الثقافية للسفارة الدكتورة تشين دونغ يون، طُرق تطوير التعاون المشترك بين الإيسيسكو والصين، في مجالات عمل المنظمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اتفق الطرفان على تنفيذ برامج مشتركة في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية، لتحقيق المبتغى من تطوير العلاقات بينهما.

وخلال اللقاء أكد الدكتور المالك أن الرؤية الجديدة للإيسيسكو تتبنى الانفتاح والتعاون مع الجميع لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في إطار هذا الانفتاح وضعت المنظمة ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بها، يتيح لهذه الدول المشاركة في المؤتمرات والنشاطات والبرامج ويعمل على تطوير الشراكة، داعيا الصين إلى الانضمام للإيسيسكو بصفة مراقب.

من جانبه، رحب الجانب الصيني بتطوير التعاون مع الإيسيسكو، مؤكدا اهتمامه الكبير بهذا الموضوع، وتكثيف التواصل مع الجهات المختصة من أجل تحقيق نتائج هذا اللقاء، ومتابعة القضايا المتفق عليها.