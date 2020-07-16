شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيرانى یكشف حصيلة قتلى جنوده فى سوريا منذ 9 سنوات وحتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أبو الفضل شكارجى، المتحدث باسم الجيش الإيراني، عن تعداد قتلى القوات الإيرانية فى سوريا منذ بداية الأزمة، قائلا: "8 جنود فقط قتلوا منذ الوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا" بحسب وكالة تسنيم.

كما اتهم شكارجي إسرائيل بالكذب وشن حرب إعلامية ونفسية ضد طهران بسبب حصيلة قتلى القوات الإيرانية في سوريا، قائلاً "ثمانية جنود فقط قتلوا منذ الوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا".

واعتبر المسئول الإيرانى أن الوجود الإيرانى فى سوريا وجود قانونى قائلا "خلال السنوات الـ 9 التى كانت فيها الجمهورية الإسلامية حاضرة بشكل قانوني وبناءً على طلب من حكومة وشعب سوريا بهدف تقديم الدعم الاستشارى للتصدى للإرهابيين، قتل 8 جنود فقط فى في التفجيرات التي نفذتها إسرائيل".