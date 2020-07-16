شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المزاد في البحرين "إلكتروني" للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إحدى شركات المزاد في البحرين، عن البدء في طرح عقارات للبيع في المزاد الإلكتروني ولأول مرة في مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس 16 يوليو وذلك على منصات الشركة بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

ويتضمن المزاد عرض 23 عقارًا من أنواع مختلفة، وتشترط آلية المشاركة في المزاد التسجيل على الموقع الإلكتروني قبل بدء المزاد، كما يتطلب أيضًا إيداع مبلغ اشتراك بواقع 10% من حد المزايدة.

جدير بالذكر أن باب المشاركة في المزاد الذي يغلق في تاريخ 29 يوليو الجاري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، متاح أمام الجميع للمزايدة واقتناء العقارات، هذا ويتوجب على أي شخص ترسو عليه المزايدة إنهاء عملية تسديد القيمة الكلية خلال فترة أقصاها ثلاثون يوم من تاريخ انتهاء المزاد يحصل بعدها على قرار تحويل وثيقة العقار.