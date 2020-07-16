شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: حجز مليونى جرعة من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الصحة الأردنية الدكتور سعد جابر، اتفاقية مع شركة فايزر للأدوية، لتزويد الأردن بمليوني جرعة من لقاح فيروس "كورونا"، في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميًا.
وقال الدكتور جابر - في بيان - نشرته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم الخميس - إن الاتفاقية جاءت ضمن جهود الحكومة والوزارة في توفير المطعوم للأردنيين بعد أن قامت مراكز البحث بإجراء التجارب عليه في المرحلة الثالثة وبدأت تجربة اللقاح على البشر نظرًا لزيادة الطلب العالمي على اللقاح في حال لإنتاج المطعوم.
وبين الدكتور جابر أن الوزارة قامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، ومنها شركة "فايزر"، لتزويد الأردن باللقاح وتأمين الأردنيين بالمطعوم حال نجاح التجارب بحلول نهاية العام الحالي.
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