شكرا لقرائتكم خبر عن مليون درهم غرامة لشاب خليجى أساء لعملة الإمارات عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين القبض على شاب خليجي، ظهر في مقطع فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بالإساءة للعملة الرسمية للدولة، وفق مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد حميد مطر بن عجيل، الذي أشار إلى أن فريق جرائم تقنية المعلومات رصد فيديو للشاب يقوم بالإساءة لعملة الدولة، وعليه قام فريق العمل بتحديد مصدر الفيديو وتحديد هوية صاحب المقطع ومكان تواجده وتم إلقاء القبض عليه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وفق الإمارات اليوم.
وأوضح، أن الشاب اعترف أثناء التحقيق معه بالتهمة المنسوبة إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتابع أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (29) نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.
وكان الشاب قد نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسيء استخدام العملة الرسمية للدولة، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من رواد السوشيال ميديا، من المواطنين والمقيمين، لعدم احترامه لعملة الدولة وإساءة استخدامها.
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