شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة لولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة العراقية عن صور صادمة لطفل يعانى من تشوهات خلفية، توفى بعد ساعتين من ولادته وتتلقى والدته "المريضة" العلاج وهي بحالة صحية جيدة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنفذت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما تعاني من آلام حادة في الشهر الثامن من الحمل ولدت طفل يعاني من تشوهات خـَلقية في مستشفى القائم.

وأضافت ، استقبلت استشارية النسائية في مستشفى القائم العام حالة لمريضة تبلغ من العمر 30 سنة وهي أم لثلاثة أطفال أصحّـاء ولِـدوا بعمليات قيصرية سابقاً وبعد مراجعتها للعيادة الاستشارية في المستشفى.





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وبينت الدكتورة زهراء صلاح ، أخصائية النساء والتوليد، عن حالة المريضة، وأن السيدة من أهالي القائم حامل في الشهر الثامن وكانت تعاني آلام ومغص في منطقة البطن وكبرها الغير متناسب مع حجم الجنين وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم إدخالها لصالة العمليات الجراحية لإجراء عملية قيصرية رابعة

أكملت، أنه تم إجراء العملية بسلام إلا أن الطفل كان يعاني من تشوّه خـَلقي حيث توفي بعد ساعتين من ولادته وتتلقى المريضة العلاج وهي بحالة صحية جيدة.



صور صادمة لولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية فى العراق (1)



صور صادمة لولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية فى العراق (2)