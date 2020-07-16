شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قتل 3 إرهابيين بضربة جوية في قضاء مخمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، قتل ثلاثة إرهابيين في "جبال قرى جوغ جنوبي قضاء مخمور. وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "طيران التحالف الدولي وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية على أحدى الأهداف في "جبال قرى جوغ جنوبي قضاء مخمور"، نتج عنها قتل ثلاثة إرهابيين".

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