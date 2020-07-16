شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وبريطانيا يبحثان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، فى اتصال هاتفى من وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، آخر التطورات فى اليمن على الصعيد السياسي، والجهود الأممية لتحقيق السلام فى اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التى عقدت فى مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط "صافر".

وأعرب وزير الخارجية اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، - عن تقديره للموقف البريطانى القوى والداعم لحل قضية خزان النفط "صافر " والذى لعب دورا كبيرا فى تسليط الضوء على هذه القضية البيئية الخطيرة فى الساحة الدولية.

وأشاد الحضرمي، بانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول صافر والتى شكلت ضغطا قويا على مليشيا الحوثى للسماح للفريق الفنى التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه تمهيدا للتخلص منه وإنقاذ اليمن والمنطقة من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.

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وشدد الحضرمي، على ضرورة انصياع مليشيا الحوثى والكف عن تسييس قضية الخزان أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، لافتا إلى أن الخزان قديم جدا ومتهالك ويشكل تهديدا حقيقيا إذا لم يتم تفريغه وتفكيكه، موضحا أهمية استمرار الضغط على المليشيات الحوثية لحل هذا الموضوع.

من جانبه، عبر الوزير البريطانى عن قلق بلاده الشديد بشأن وضع خزان صافر وبأنها ستستمر فى تسليط الضوء على هذه القضية الملحة من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية خطيرة.

وجدد دعمه لعملية السلام وجهود المبعوث الأممى لليمن من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن معبرا عن أمله فى أن يتحقق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع اليمن.