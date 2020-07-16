شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تعلن خروج أنظمتها الإلكترونية عن العمل لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، مساء اليوم الخميس، أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة.

وقالت هيئة التخصصات الصحية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم (الخميس) وحتى فجر يوم الجمعة.

وأشارت هيئة التخصصات الصحية، إلى أن ذلك يأتي لإجراء عدد من التحديثات خلال هذه الفترة.