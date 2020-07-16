شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة النقد» تبحث مشكلات تحويل الأموال خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودي في جمع كافة المعلومات عن المشكلات التي تواجهها الشركات في عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة، ونوع تلك المشاكل؛ تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بناء على الشراكة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد.

وطالب مجلس الغرف عبر مساعد أمين المجلس لشؤون اللجان الوطنية عبدالملك بن سليمان غرف التجارة والصناعة أخذ آراء رجال الأعمال ممن يواجهون مشاكل في التحويل، وكتابة نوع المشكلة، وفقاً لصحيفة «عكاظ».