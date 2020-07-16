روسيا تنتج كميات كبيرة من لقاح لـ"كورونا" وتبرم اتفاقات تصنيع مع 5 دول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا وفقا لـ"رويترز" إن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا العام وإنها تعمل أيضا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.



وانتهت هذا الأسبوع أول تجربة على البشر للقاح وقد استمرت لمدة شهر وشملت 38 شخصا. وخلص الباحثون إلى أن اللقاح آمن للاستخدام وأدى إلى استجابة مناعية رغم أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

وقال كيريل ديمترييف إن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس.

وأضاف في مقابلة "نعتقد أنه بناء على النتائج الحالية ستتم الموافقة عليه في روسيا في أغسطس وفي بعض الدول الأخرى في سبتمبر. مما يجعله على الأرجح أول لقاح تتم الموافقة عليه في العالم".

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وقال ديمترييف إن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس.

وقال في مؤتمر صحفي منفصل إن روسيا تجري محادثات مع السعودية بشأن إجراء التجربة في المملكة وأيضا للمشاركة في عملية التصنيع.

وقال لـ"رويترز": "ثمة شعور عام بأن ما يسمى بمناعة القطيع في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليوناً".

وتابع قائلا "لذلك نعتقد أننا سنكون في وضع جيد لإنتاج حوالي 30 مليون (جرعة محليا) هذا العام وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل".

وأوضح أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع خمس دول أخرى ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.

وامتنع عن تحديد مكان أو إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه قال إن دولا في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبرت عن اهتمامها باستيراد اللقاح.