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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج مبشرة للقاح أميركي ضد "كوفيد-19" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت نتائج المرحلة الأولى لاختبارات لقاح أميركي تجريبي، استجابة مناعية قوية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتفيد مجلة New England Journal of Medicine، بأن الاختبارات جرت في سياتل وجامعة إيموري في جورجيا بمشاركة 45 متطوعا أعمارهم 18-55 سنة، حقنوا بثلاث جرعات 25 و100 و250 ملغم، من لقاح أنتجته شركة Moderna.
واتضح أنه بعد الجرعة الأولى نشأ في الجسم عدد محدد من الأجسام المضادة، ولكن بعد حقن المتطوعين بالجرعة الثانية نشأت عند جميع المتطوعين استجابة مناعية قوية، مع أعراض جانبية- تعب، صداع، آلام في العضلات وقشعريرة.
وتشير وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إلى أن المرحلة الثانية من اختبارات هذا اللقاح سيشارك فيها 30 ألف متطوع سيقسمون إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تحقن بجرعة حقيقية من اللقاح، والمجموعة الثانية بجرعة من لقاح وهمي.
وتجدر الإشارة، إلى أن مركز غماليا الوطني، أعلن أن لقاحا روسيا مضادا لـ "كوفيد-19"، سيبدأ تداوله بحلول 15 أغسطس المقبل. وقد أكد الدكتور فيودر ليسيتسين، كبير خبراء المركز، أن التجارب السريرية تجري وفق الجدول المعتمد ومن دون مفاجآت، وحالة المتطوعين جيدة ولم يشكُ أي منهم من آثار سلبية.
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