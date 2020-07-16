فيديو جديد يوثق قتل زوج نانسي عجرم الشاب السوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر فيديو جديد، من إحدى كاميرات المراقبة داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوثق قيام زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اتهمه بأنه اقتحم الفيلا وحاول سرقتهم.

وأظهرت المقاطع الجديدة عجرم، وهي تهرب ومرتدية ملابس نوم وتركض بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد: «هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة».

وكان جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، كشف عن كواليس من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه الفنانة وزوجها، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.

وقال لامارا في تصريحات صحفية: إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحاً: «لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من شخص مقيم في ألمانيا».