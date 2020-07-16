الطفل كاجي يكسب 26 مليون دولار من 25.7 مليون مشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الطفل الأمريكي رايان كاجي (8 أعوام)، نجم «اليوتيوب»، الصعود خلال إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد. والذي بدأ قناته «عالم رايان» على موقع يوتيوب؛ لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته والصغار الآخرين، وجنى 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون مشترك.

وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة على والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعياً.

ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس «كورونا»، عمد كاجي، مثل المؤثرين الآخرين على الإنترنت، إلى تركيز محتواه. وينتج الآن محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل، ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.

وبدأ شغفه بمقاطع الفيديو على «اليوتيوب» منذ أن كان صغيراً للغاية.

وقال: «عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب، وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضاً؟ فأجابتني: 'نعم‘».

وتأمل الأسرة توسيع «عالم رايان» ليصل إلى الجمهور العالمي بعمل مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.

وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضاً خارج حدود قناته، إذ أطلق فرشة ومعجون أسنان يحملان اسمه.