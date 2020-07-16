«ألف عنوان وعنوان» تحاكي أحلام قرائها الصغار بإصدارات تربوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «حكاية قلم في وطن»، و«عقلي يقول لي»، و«القطتان في بيت الجدة»، و«كلنا فنانون»، كلها عناوين لقصص وحكايات من الإصدارات التي دعمتها مبادرة «ألف عنوان وعنوان» في مرحلتها الثانية، الرامية إلى إثراء الهوية الثقافية وتمكين الإبداع الإماراتي، من خلال تعزيز الإنتاج المعرفي والفكري في الإمارات، وضمان استدامة صناعة النشر داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى دعم المؤلفين الإماراتيين وتشجيعهم على تأليف المزيد من الإصدارات، ودعم دور النشر الإماراتية وضمان منافستها في قطاع النشر.

وتحمل الإصدارات التي تقدمها المبادرة لقرائها الصغار مضامين ذات أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، تعزز لديهم معاني الحب والعطاء وتشجعهم على إخراج إبداعاتهم المختلفة.

يروي كتاب «حكاية قلم في وطن»، تأليف عنود العبيدلي، ورسوم رغداء شبانة، والصادر عن دار ربيع للنشر، قصة قلم يرفض أن يمكث في علبة الألوان أو على الطاولة، لأن ذلك يحزنه، بل يحدث الأطفال ويطلب منهم أن يستخدموه في الكتابة والرسم والتخطيط ويقول لهم «أنا القلم مثل العلم ومثل طائر يطير بشموخ وحرية على الفنن، اُكْتُبْ بي وعبّر، وعن تاريخ الإمارات سطَر، واُكْتُبْ بي عن ابتكار الإنسان فهُم من حققوا الريادة، فكتاباتك ستخلد على مر الأزمان فهو فخر الأوطان».

وتُعرف قصة «عقلي يقول لي» تأليف نادين باخص، ورسوم علي الزيتي، والصادر عن دار نشر سما، الأطفال ببعض المعلومات والنظريات للفيلسوف اليوناني سقراط المحب للحكمة، وضرورة التفكير بشكل يتفق مع العقل، مع توضيح سهل ومبسط للقراء الصغار بأن العقل دائماً يرشدنا إلى الصواب، وما فيه فائدة لنا، فعلينا ألا نتجاهل ما يقوله عقلنا.

وتروي قصة «القطتان في بيت الجدة» التي تعد واحدة من حكايات الأدب الصيني العريق، والصادرة عن دار نبطي للنشر، قصة قطة مشردة تؤويها سيدة وتضمها إلى قطة سابقة لتبدأ رحلة التفاعل بين القطتين اللتين تجدان صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد لعدم وجود لغة التواصل بينهما، وتتجسد أهمية القصة في كونها تعزز في داخل الطفل الشعور تجاه الآخر، وتفتح أمامه آفاق التواصل والتعامل مع الآخرين في البيئة المشتركة، وتنقله كخطوة أولى من البيئة العائلية المحدودة نحو تقبل أعضاء جدد في العائلة وصولاً إلى الحياة الاجتماعية والتفاعل مع أشخاص جدد، إضافة إلى أن هذا القصة تقرب الطفل من عالم الحيوانات الأليفة والاهتمام بها وفهمها والتعايش معها.

وتلهم قصة «كلنا فنانون» التي جاءت من تأليف شمع خان، وترجمة فاطمة شرف الدين، ورسوم جواكين كامبلونش والصادرة عن دار كلمات، الأطفال للقيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنيّة والتشكيليّة والحرف اليدويّة التي تطوّر مهاراتهم الإبداعية وتحفز خيالهم على الانطلاق مثل الرسم، وإعادة تدوير المواد، وفن الأوريغامي، والتلصيق، وصنع الأشكال والمنحوتات بالطين وغيرها من الفنون.