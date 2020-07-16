الإمارات تشارك في قمة افتراضية تناقش أثر «كورونا» على العمل والعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



شاركت دولة الإمارات في قمة افتراضية عالمية نظمتها منظمة العمل الدولية، لمناقشة أثر فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» على عالم العمل والعمال ومستقبلة، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية، حيث شكل فيروس «كوفيد ـ 19» تداعيات غير مسبوقة على اقتصادات الدول وأسواق العمل العالمية، نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاقات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس ووقاية مواطنيها من الإصابة به.

وأكد «أن دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعاملت مع أزمة الفيروس العالمية بموجب استراتيجية شاملة، استهدفت في أحد جوانبها الحد من الأثر السلبي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، واستشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بشكل استباقي، لتعزيز القدرة على التعامل مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات المستقبلية».

وقال في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للقمة الافتراضية: «إنه وفي خضم الوقع العالمي الصعب برز اقتصاد دولة الإمارات كأحد الاقتصادات القوية القادرة على الوقوف في وجه الأزمات، بما يمتلك من تنوع وديناميكية».

وتطرق الهاملي إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز المستقبل المهني لملايين البشر، وتمكينهم من المهارات اللازمة للاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» التي تم إطلاقها في يناير هذا العام، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليستمر تنفيذها خلال الأعوام العشرة القادمة.

وأشار إلى أن «كورونا» سـرّع من مستقبل العمل، حيث أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول، إلى الاعتماد بشكل كبير على أنظمة العمل عن بعد، وتزايد الاعتماد على استخدام المنصات التكنولوجية وهو ما أبرز الحاجة لتعزيز المهارات الرقمية والتخصصية للعاملين والداخلين الجدد إلى أسواق العمل العالمية، وكذلك تحديد الوظائف التي قد تندثر في المستقبل، خاصة مع اتجاه القطاع الخاص إلى زيادة أتمتة أنشطته، لدعم قدرته على الصمود في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد «أن الرهان الحقيقي في هذه الفترة، يتمثل في الاستثمار في الإمكانيات والطاقات البشرية لتوفير بيئة معرفية وبحثية غنية، وفي تأهيل الموارد البشرية بالتعليم والتدريب اللازمين لمواكبة متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن التعاون بين أطراف الإنتاج على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، هو أمر جوهري للنجاح في عبور هذه الأزمة».

وكان عبدالله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، استعرض خلال الجلسات النقاشية للقمة الافتراضية التي استمرت ثلاثة أيام، «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل» الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث، وبدأ تطبيقه منذ أواخر مارس الماضي، في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين.

وناقشت القمة خطط مواجهة «كوفيد ـ 19» لدعم تأمين وظائف كاملة ومنتجة، وعمل لائق للجميع، إلى جانب تسليط الضوء على قطاعات النشاط الاقتصادي الأكثر تضرراً، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.