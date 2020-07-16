إطلاق مسبار الأمل من 20-22 الجاري

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، تأجيل إطلاق مسبار الأمل مبدئياً في ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري اعتماداً على تحسن الأجواء، على أن يتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه، نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيجاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل «مسبار الأمل».

ويعد هذا التأجيل الثالث من نوعه في غضون بضعة أيام، خاصة وأن اليابان تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، ما أرجأ إطلاق عدد من المهمات الفضائية باتجاه المريخ، أهمها مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، إلا أن الإطلاق لا يزال متاحاً حتى الثالث من أغسطس المقبل، لما يسمى بـ«نافذة الإطلاق» والتي بدأت منتصف الشهر الجاري، حيث كان موعد الإطلاق الأول للمسبار في 12:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، لكنه تأجل إلى فجر 17 الجاري في الساعة 12:43 بتوقيت الإمارات، أيضاً لسوء الأحوال الجوية والمناخية في جزيرة تانيجاشيما، فيما تتولى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن مركبة الإطلاق.

معايير نموذجية

وتؤثر الظروف الجوية بشكل كبير في نجاح إطلاق المركبات الفضائية، حيث تأثر مسبار الأمل بدوره بهذه الظروف، وحسب المعايير النموذجية المتعارف عليها في الإطلاق الأمثل لصاروخ إتش 2 إيه، المستخدم في إطلاق مسبار الأمل باتجاه المريخ، فإن هناك بعض العوامل التي يترتب توافرها كي يكون الإطلاق آمناً للمسبار والصاروخ في آن واحد، أهمها عدم تجاوز سرعة الرياح في منطقة الإطلاق 20.9 متر/ ثانية، ومعدل أمطار أقل من 8 مليمتر/ ساعة، وعدم وجود سحب ركامية في المسار المخطط للرحلة، كذلك عدم وجود تفريغ في الغلاف الجوي في مسار الرحلة، وعدم حدوث أي برق في محيط 10 كم من موقع الإطلاق، بالإضافة إلى عدم ملاحظة أي برق ضمن الـ20 كم الأولى من مسار الإطلاق.