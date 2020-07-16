«السلامة الغذائية» وجامعة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم



وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات؛ لتعزيز التعاون، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، من خلال العمل المشترك في مجالات التدريب، ونقل المعرفة والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى البيانات والتحليل لاستشراف المستقبل في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي.

وقع مذكرة التفاهم «عن بُعد» باستخدام تقنية الاتصال المرئي سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نيابة عن الهيئة، والدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة ممثلاً للجامعة.

وتنظم المذكرة أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة الإمارات على ثلاثة محاور رئيسية، يختص المحور الأول بالعمل المشترك في مجالات التدريب ونقل المعرفة؛ حيث يعمل الطرفان على تنظيم برامج تدريبية مشتركة تدعم مجالات العمل الرئيسية، وستنظم الجامعة برامج تدريبية تخصصية لموظفي الهيئة، بينما تقدم الهيئة الدعم للطلبة لتنفيذ مشاريع التخرج والتدريب الميداني في مجالات التخصص، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بقضايا الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والحيوي والتنسيق والتعاون لإقامة الشبكات المعرفية على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية.

أما المحور الثاني فيختص بالبحوث والدراسات؛ حيث تنص مذكرة التفاهم على تطوير برامج بحثية مشتركة والاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والخبرات الفنية والعملية لكوادر الهيئة، بالإضافة إلى الاستفادة من المرافق المخبرية والتقنية والتدريبية لدعم برامج البحث والدراسات التطبيقية وعمل دراسات مقارنة معيارية في مجالات العمل الرئيسية للطرفين، في حين يركز المحور الثالث على البيانات والتحليل لتعزيز التعاون في مجالات التقنيات ذات الصلة بأبحاث الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وقدرات الطرفين في مجالات تحليل الأوبئة ودراستها، ووضع الحلول الفنية لعلاجها.

وقال سعيد البحري سالم العامري، تحرص الهيئة على جعل القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي معتمداً كلياً على البحث العلمي والتطوير، بحيث يتم نقل نتائج الأبحاث مباشرة إلى المزارع، وتطوير منظومة العمل على أسس علمية سليمة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتحقيق استدامته.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، أن مذكرة التعاون خطوة إضافية في تعزيز جهود البحث والتطوير، وإيجاد حلول واقعية وملموسة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية في دولة الإمارات.