رئيس ووكيل «صحة أبوظبي» ضمن المتطوعين للتجارب السريرية

انضم كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور جمال الكعبي، وكيل الدائرة بالإنابة، إلى قائمة المتطوعين، ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تشهدها العاصمة أبوظبي حالياً، وتتم في عدد من منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في الإمارة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح المحتمل لفيروس «كوفيد 19» والذي تم تطويره من «تشاينا ناشونال بيوتك جروب» الصينية، ويتم تنفيذها من فريق طبي متخصص من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) تحت إشراف الدائرة.

وتوجه آل حامد والكعبي إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لتلقي جرعة التطعيم، حيث سيخضعان بعد ذلك إلى فترة مراقبة.

وأكد آل حامد، أن صحة وسلامة المجتمع في أبوظبي والإمارات وعلى مستوى العالم هي فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تجسيداً لحرص أبوظبي على رفد الجهود العالمية في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، فلطالما عُرفت الإمارات بوطن الإنسانية التي تبادر بمساهماتها بكل ما لديها من إمكانات من أجل الجميع وفي كل مكان.

وأضاف: «منذ بداية الجائحة، وجهتنا القيادة الرشيدة إلى تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على حد سواء، واليوم نؤمن بأن الجميع يستحق أن نبذل الغالي والنفيس من أجله، ولو تطلب الأمر أن نكون جزءاً من التجارب السريرية ليرى اللقاح النور ونتمكن من توفيره لمن يحتاجه، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن، ووطننا سيمضي بطموحاته للأمام وهو أكثر إصراراً وعزيمة، بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس كوفيد 19».

وأشار إلى أن انضمامه ضمن المتطوعين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاحات محتملة ضد فيروس «كوفيد 19» ليس سوى جزء بسيط مما نحن مستعدون له لنفدي به الوطن الذي مهما قدمنا له لن نوفيه حقه.

وقال: «لا تردد في خدمة الوطن، فالجميع مدين له برد الجميل والعرفان، وها هي الإمارات تسهم في إيجاد لقاح ليس لأجل سكانها فحسب، بل لأجل الإنسانية جمعاء».

وأشاد بالجهود المبذولة التي تقدمها (صحة) في المشاركة بتقديم اللقاحات ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في عدد من منشآتها الصحية، موجهاً الدعوة لكل من يسكن أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين للتطوع والمشاركة من أجل الإنسانية في هذه التجارب السريرية التي سيكون لها بالغ الأثر في الوصول إلى النتائج المرجوة لإثبات سلامة وفعالية اللقاح، ليضاف إلى سجل تاريخ إنجازات دولة الإمارات ومساهماتها البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.

وقد حصلت الهيئات الصحية في الدولة مؤخراً على ترخيص إجراء اختبارات تصل إلى 15000 متطوع، حيث تهدف شركة «جي 42 للرعاية الصحية» إلى إتمام ما لا يقل عن 5000 اختبار ضمن المرحلة الأولى، بهدف ضمان نجاعة البرنامج بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التي تشرف على مواعيد وفحوصات المتطوعين.

وجاء قرار لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة بالموافقة على دراسة جدوى أحد هذه التطعيمات أو كليهما، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات البحثية السريرية مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المتطوعين.

من جانبه قال الدكتور جمال محمد الكعبي: «علمتنا القيادة الرشيدة أن تكون سباقة في الريادة وعمل الخير الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لنهجها، حيث تواصل في ظل هذه الظروف الاستثنائية رفد الجهود العالمية لوضع صحة وسلامة المجتمع على رأس قائمة أولوياتها والتصدي لفيروس كوفيد 19».

وأضاف: «هنا في دولة الإمارات، نساهم في تطوير ودعم لقاح جديد محتمل ضد فيروس «كوفيد 19»، فخور بأن أكون ضمن أوائل المتطوعين في التجارب السريرية والمشاركة من أجل هدف سام وهو الانتصار على فيروس كورونا».