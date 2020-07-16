عبدالله المري: شرطة دبي تواكب التوسع والتطور العمراني

أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة على مواكبة التوسع والتطور العمراني في الإمارة، وتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى بسط الأمن، باعتباره ركيزة التنمية والتطور، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات أمنية مميزة تسعد المتعاملين وتعزز من الأمن والأمان في كافة مناطق إمارة دبي.

جاء ذلك خلال تفقد المري لمستوى الإنجاز لمشروعي مركز شرطة الخوانيج ومركز شرطة خيالة العوير الجديد، والمراحل النهائية لهما؛ حيث سيتم تدشينهما في الفترة القادمة، ليصبحا إضافة ورافداً مهماً لدعم العمل الأمني للقيادة العامة لشرطة دبي.

وتفقد الفريق المري، مشروع المبنى الجديد لمركز شرطة خيالة العوير، ومستوى الإنجاز فيه، حيث استمع من اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة خيالة العوير، إلى المقترحات والتصورات المستقبلية للمركز، ودور شرطة الخيالة في بسط السيطرة الأمنية، والنتائج التي حققها في الفترة الأخيرة.

واستعرض العميد العظب، الإحصائيات المحررة للمخالفين للإجراءات الاحترازية في مناطق اختصاص مراكز الشرطة أثناء جائحة «كوفيد 19»، حيث نفذ مركز الخيالة 832 دورية، وبلغ عدد المخالفات المحررة للمركبات 606 مخالفات، وبلغ عدد الأشخاص الذين تمت مخالفتهم 4694 شخصاً، وبلغ عدد سندات التعهد 2197 سنداً.

كما تفقد القائد العام لشرطة دبي مركز شرطة الخوانيج، مؤكداً أنه سوف يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، فيما يختص بسرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى أماكنها بسهولة ويسر شديدين، كما أنه مجهز وفق أفضل المعايير الأمنية.