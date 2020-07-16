اجتماع ناجح لمجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه مجلس أمناء جائرة الشارقة للأسرة الرياضية في نسختها الثالثة الشكر إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرةرئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، رئيسة الجائزة على ثقة سموها في مجلس أمناء الجائزة في نسختها الجديدة.وشدد الجميع على أن هذه الثقة تمثل أكبر دافع لتقديم كل عطاء وجهد من أجل تنفيذ نسخة أكثر تميزاً في جوانبها كافة تحقق كل الأهداف التي وضعت لها.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمناء الذي عقد عبر تطبيق «زووم» عن بُعد برئاسة عيسى هلال الحزامي، وحضور ندى عسكر النقبي عضو المجلس أمين عام الجائزة والأعضاء الدكتور صلاح طاهر الحاج، خولة جاسم السركال، حنان محمد المحمود، نجلاء عبد الله الشامسي، ومحمد على الحمادي.وهنأ عيسى هلال الحزامي بالأعضاء على ثقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مشيراً إلى أن هذه الثقة تصب بمكانها على التميز والإبداع الذي تم تحقيقه في النسخة الثانية للجائزة، وتمنى أن يتم العمل على تحقيق الأفضل في المرحلة المقبلة.وتقدمت ندى عسكر النقبي بالشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على تجديد ثقتها بالأعضاء، وناقش المجلس مقترحاً لتشكيل الهيكل التنظيمي في صورة متجددة بعد عرض هيكل النسخة الثانية، وتم عرض المقترح والتوزيع الجديد واستثمار الكفاءات الموجودة، حيث تقرر اعتماده بعد الحصول على نتائج استبيان خصص لهذا الغرض.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات وتم عرض التقرير العام للنسخة الثانية، وتقديم العديد من المقترحات منها وجوب اختلاف أهداف الجائزة عن أي جوائز أخرى من خلال تقديم أهداف جديدة تصب في تعزيز الثقافة الرياضية لغير المحترفين وضرورة مواكبة التغيرات التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا ومواكبة التوجه الجديد للدولة، وأن يتم اعتماد تنفيذ النسخة الجديدة للجائزة في العام 2022 لإتاحة الفرصة للجان لتوسيع الإطار الإعلامي للجائزة والتركيز على أهدافها والعمل على تحقيقها وتوفير السبل التي تسهل على الأسر مزاولة الرياضة في جميع الأماكن وكل الأوقات، وتقديم كل عضو تصور متكامل عن الجائزة من خلال وقت مناسب لها، والميزانية المقترحة لكل لجنة مع إعطاء فرصة للأعضاء الجدد لتقديم تصور وأفكار جديدة.

وقدمت ندى عسكر النقبي أفكاراً حول فصل فئات الجائزة بحيث تشمل فئة الأسرة الرياضية الاحترافية أسرة بطل وأسرة بطلة وأسرة بطل من أصحاب الهمم وأسرة بطلة من صاحبات الهمم، على أن تشمل فئة الأسرة الرياضية المجتمعية التطوع الرياضي وأسرة رياضية هاوية ، والمشاركة في الرياضات والأنشطة الرياضية والمجتمعية.

كما تم مناقشة ضرورة البدء في تحضير أسئلة الاستبيان الخاص بالشركاء والأسر والمستهدفين وتعميمه ليتم تنفيذه إلكترونياً، والعمل على تطوير الموقع الإلكتروني للجائزة وتوفير التقنيات المناسبة التي تسهل على الراغبين في المشاركة التسجيل والتواصل مع اللجان.