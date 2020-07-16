تحسّن طفيف في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعها في يونيو/ حزيران، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% مقارنة بشهر مايو/أيار، وفقاً للبيانات الصادرة أمس الخميس.

وذكرت وزارة التجارة أن الزيادة كانت أفضل مما توقعه الاقتصاديون، لكنها أبطأ بكثير من الزيادة البالغة 18.2% في مايو. وبلغت الزيادة في يونيو/حزيران أكثر من 524 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنسبة 8.2%، بينما ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 105%، وقفزت المطاعم والحانات بنسبة 20%.

وشهدت متاجر المفروشات المنزلية والإلكترونيات مكاسب بنسبة 32.5% و37.4% على التوالي، بينما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 2.4%. (أ.ف.ب)