شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن طفيف في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعها في يونيو/ حزيران، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% مقارنة بشهر مايو/أيار، وفقاً للبيانات الصادرة أمس الخميس.
وذكرت وزارة التجارة أن الزيادة كانت أفضل مما توقعه الاقتصاديون، لكنها أبطأ بكثير من الزيادة البالغة 18.2% في مايو. وبلغت الزيادة في يونيو/حزيران أكثر من 524 مليار دولار.
وارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنسبة 8.2%، بينما ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 105%، وقفزت المطاعم والحانات بنسبة 20%.
وشهدت متاجر المفروشات المنزلية والإلكترونيات مكاسب بنسبة 32.5% و37.4% على التوالي، بينما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 2.4%. (أ.ف.ب)
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