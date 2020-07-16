جمارك دبي تطلق دليل عمل تجارة الترانزيت

عززت جمارك دبي جهودها لدعم دور دبي كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية ومنصة رئيسية لتجارة العبور «الترانزيت» بين الأسواق العالمية من خلال تقديم افضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لتجار وشركات تجارة الترانزيت وتوضيح كافة الخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذه التسهيلات والخدمات بيسر ودون تأخير، حيث بادرت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ إلى إطلاق دليل عمل بشأن تجارة العبور «الترانزيت» لنشر المعرفة الجمركية وتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في الإجراءات والتطبيقات المنفذة لتيسير تجارة الترانزيت، تنفيذا لالتزامات دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات الدولية، وقد تم إعداد هذا الدليل للإجراءات المطبقة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحقيق الانسيابية في انتقال وتبادل السلع عبر الموانئ، من خلال أحدث الأنظمة العالمية والإقليمية والمحلية المتبعة في تقديم الخدمات لتجارة الترانزيت عبر الوسائل والخدمات الإلكترونية المختلفة.

ويأتي إعداد هذا الدليل نظراً لكون أنظمة النقل بالعبور «الترانزيت» من أهم الأنظمة التي تتبعها الدوائر الجمركية في العالم بهدف تسهيل وتبسيط نقل البضائع بين المناطق الجمركية دون تأخير مع الالتزام التام بمقتضيات الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ: نحرص على أن نقدم للتجار والشركات في قطاع تجارة العبور «الترانزيت» معلومات تفصيلية حول كافة الإجراءات والأنظمة الجمركية المتبعة في التعامل مع هذه التجارة لتمكينهم من الحصول على افضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم تحقيق أفضل مستوى من العائد من عملياتهم في تجارة الترانزيت، وكذلك لزيادة حركة التجارة والاستثمار ولدعم دور الإمارة الحيوي في التبادل التجاري الدولي ولتعزيز تقدمها في تنفيذ مشروع خط دبي للحرير الذي يربط التدفقات التجارية من مختلف دول ومناطق العالم وذلك من خلال البنية التحتية المتطورة لدبي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والجمركية وبفضل مشروعاتها المتقدمة في قطاعات الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق والجسور.