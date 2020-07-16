تعريف القطاع الخاص بـ «الابتكار في المسؤولية المجتمعية»

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ـ إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ ورشة عمل بعنوان «الابتكار في مجال المسؤولية المجتمعية» بهدف توعية القطاع الخاص بأهمية إطلاق مبادرات فعالة وفق آليات تعزز استفادة أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع.

حضر الورشة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وإيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار وممثلو القطاع الخاص، وقدم الورشة ريتا حداد ـ مدير تنفيذي بشركة كواليتي ميترز.

وأكد ناصر الظفري أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على سُبل المرونة والتكيف لتطوير برامج المسؤولية المجمتعية لدى القطاع الخاص في ظل تداعيات كوفيد ـ 19، مشيداً بالنماذج الإماراتية الرائدة من مؤسسات الخاص في طرح مبادرات فعالة لموظيفهم وعملائهم في ما يخص الرعاية الصحية ومرونة بيئة العمل وتوصيل المنتجات والتعقيم وغيرها من المبادرات.

وتناولت الورشة تعريف المسؤولية المجتمعية للشركات وفوائدها لتعزيز العلامة التجارية وثقة العميل، وأهمية الإبداع والابتكار في المجال لاسيما خلال الفترة السابقة حيث قدمت ريتا حداد عدداً من نماذج المبادرات الرائدة وخاصة التي واكبت الجائحة، وأكدت على دور أصحاب الأعمال في دعم موظفيهم معنوياً ومادياً وقيم الشركات في تهيئة بيئة عمل صحية تتسم بالسلامة المهنية إلى جانب التعليم المستمر للموظفين وفرق العمل وتعزيز العمل التطوعي.

واطلع الحضور على دور الشركات في الحفاظ على المواد وترشيد الاستهلاك وأهمية إعادة التدوير وتقليل الهدر للحد من التلوث والاعتماد على التحول الأخضر والاستفادة من التجارب المطبقة في مختلف القطاعات.