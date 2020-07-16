«الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى أديس أبابا وجوانزو وأوسلو وطهران

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران في 17 يوليو/ تموز، وإلى جوانزو في 25 يوليو/ تموز، وأديس أبابا 1 أغسطس/ آب، وأوسلو 4 أغسطس/ آب، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، وإفريقيا وأوروبا.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات في أغسطس/آب 2020 إلى 62 وجهة، ما سيوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها.

وستخدم طيران الإمارات جميع هذه الرحلات بطائرات بوينج 777-300ER، ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي، أو من خلال وكلاء السفر.