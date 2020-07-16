13.6 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 13.6 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة الأسبوع الجاري تسجيل 455 مبايعة بقيمة 933.73 مليون درهم، منها 124 مبايعة للأراضي بقيمة 518.68 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 12.11 مليار درهم منها 149 رهن أراض بقيمة 11.85 مليار درهم و135 رهن فلل وشقق بقيمة 258.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليار درهم وأخرى في منطقة السطوة بقيمة 200 مليون درهم.

ويعد ذلك انعكاساً للقوة والثقة الذي يتمتع بها النظام المصرفي المحلي، فضلاً عن قدرته المتواصلة على ضخ السيولة في السوق العقاري.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 570.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 70 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 590 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة تسجيل 95 مبايعة بقيمة 189.06 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 99.48 مليون درهم و74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 89.59 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في ند حصة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 357.87 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 314.77 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 43.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 47 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 43.53 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الراس بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم.