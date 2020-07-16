شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يدشن موسمه بالفحوص الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي دشن نادي الإمارات موسمه بإخضاع لاعبيه لفحوص طبية وأيضاً الموظفين والعاملين، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر ومتطوعين من جامعة أم القيوين ضمن مبادرتهم تحت شعار "جميعنا مسؤول" تعزيزاً لبرنامج المسح الوطني لكوفيد - 19، وذلك بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور عبد الله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية ومهرة صراي رئيسة المبادرات المجتمعية بمنطقة رأس الخيمة الطبية.

وأوضح محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، أن الحملة شملت مشاركة وفحص اللاعبين والموظفين، حرصاً على دعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد -19 من جانبه وجه الدكتور عبد الله النعيمي مدير المنطقة الطبية، الشكر والتقدير إلى نادي الإمارات، الشريك الاستراتيجي للمنطقة الطبية تقديراً لجهده وتعاونه البناء والمتميز في نشر وتعزيز المبادرات الصحية المجتمعية، ودعم الإجراءات والتدابير الوقائية بالنادي، متمنياً للجميع العودة إلى مزاولة العمل الرياضي أصحاء معافين.

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