شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مفاجئة في باليرمو لا مثيل لها منذ 200 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت جزيرة صقلية الإيطالية هطول أمطار غزيرة جداً. وقال عمدة مدينة باليرمو ليولوكا أورلاندو، عاصمة الجزيرة، إنه خلال ساعتين هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة، مشيراً إلى أن هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام. وأضاف لم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيراً من العاصفة.

وعمل رجال الإطفاء طوال الليل على الطريق الدائري المحيط بباليرمو بعد فيضانه بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت الأربعاء.

وذكرت مجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الدولية الإيطالية أن «رجال الإطفاء لا يزالون ينقلون المياه من الممر السفلي للطريق بواسطة آلات الضخ»، مبينة أنه « حتى الآن لم يتم تحديد أي ضحايا، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وجودهم»، بينما قالت القيادة الإقليمية لرجال الإطفاء، إنه «تم العمل على تصريف المياه بمضخات عالية التدفق»، وذلك «للتحقق فقط ما إذا كان هناك شخص ما محصور في قمرة قيادة سيارته». لكن «حتى الآن لم يتم تحديد أي شخص».

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